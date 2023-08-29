刑警偵破改造槍枝工廠、詐欺水房 台南治安會報獲表場

台南市今天下午舉行治安會報，表揚偵破重大矚目案件有功人員。台南市警察局刑警大隊偵一隊與緝毒中心人員，破獲改造槍枝工廠；麻豆警分局員警偵破詐欺洗錢案，溯源追查至第三層，查獲贓款1057萬元，獲市長黃偉哲頒獎表揚。

台南市刑警近期偵破多起重大矚目案件，包含麻豆警分局偵破詐欺水房，刑警大隊偵破販毒集團、改造槍枝工廠等案。

其中，台南市刑大毒緝中心與偵一隊，7月12日在歸仁區破獲改造槍枝工廠，起獲成品非制式手槍1枝、半成品手槍1枝、槍彈主要組成零件及改槍工具一批，警詢後將涉案林姓男子依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

治安會報表揚阻詐有功的184人。市察局統計，7月警民合作成功阻詐125件，攔阻詐騙款項逾5492萬元。

6旬歲馮姓女子在網路平上看到冒用阿土伯介紹投資股票廣告，馮女依指示加入Line好友下載投資軟體APP，再由假投資專員謊稱代為投資股票獲利豐厚，馮女信以為真，7月19日上午前往郵局欲臨櫃提款300萬元交付。

因提領現金較鉅額，行員警覺有異，通報轄區員警到場協助攔阻詐騙，馮女當下放棄提領離去後，同日下午再次前往銀行欲再提領250萬元，行員關懷提問後發覺她遭詐騙，通報警方協助，警方告知這是詐騙集團慣用的假投資詐騙手法，馮女才驚覺差點受騙。

台南市警察局長廖宗山表示，將持續針對黑幫組織、暴力、槍械、毒品及詐欺集團等犯罪加強查緝，不容許不法分子作亂，對於任何意圖危害社會治安犯罪，警方將全力追查偵辦到底，絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885