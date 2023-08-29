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黑吃黑！藥頭外送笑氣遭開山刀抵頸搶劫 汐止警逮3匪

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止發生黑吃黑持刀強盜案。販售笑氣的31歲周姓男子，26日傍晚載6支笑氣鋼瓶至汐止交易時，竟遭買家3名男子持開山刀抵住頸部，不但搶走6瓶笑氣還洗劫周男身上2萬多元，3名搶匪犯案後開車逃逸。汐止警獲報8小時內將鄭姓、林姓、邱姓3人逮捕，詢後依加重強盜罪嫌送辦，目前3嫌均收押禁見。

據了解，遭搶的周姓男子經營笑氣外送，26日下午接獲訂單後開車載6瓶笑氣依約到汐止區送貨。當周男依約開到吉林街一處巷道內交貨地點時，25歲鄭姓、22歲邱姓、20歲林姓男子等3名買家，突掏出開山刀抵住周男頸部，不但搶走周男帶來的6瓶笑氣，還洗劫他身上2萬多元現金。3嫌犯案後隨即分乘2輛車逃離現場。

汐止警方獲報後調閱監視器展開追緝，以車追人發現其中1輛轎車開至中和區1間汽車旅館，警方立即前往查緝，在房內逮捕鄭姓男子，並查扣搶來的笑氣鋼瓶6支及贓款6030元、彈簧刀等證物，警方持續追查，陸續將林男、邱男逮捕到案，並起車作案開山刀2把。鄭男等3嫌坦承犯案，詢後依強盜罪嫌移送士林地檢署，目前3嫌均已收押禁見。另外因笑氣屬環保署列管化學物質，周男持有及販售笑氣部分則函請環保署裁罰。

警方將3嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將3嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
被害人周姓男子被搶的現金。記者黃子騰／翻攝
被害人周姓男子被搶的現金。記者黃子騰／翻攝
警方起初被搶的6瓶笑氣。記者黃子騰／翻攝
警方起初被搶的6瓶笑氣。記者黃子騰／翻攝

汐止 強盜 贓款

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