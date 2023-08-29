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螢火蟲步道查獲3把長槍 3逃逸外勞各判2年半徒刑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

信義警分局查獲3名逃逸外勞持有土造長槍，3人推稱是同鄉寄放，仍判有期徒刑2年6月，執行後驅逐出境。圖／信義警分局提供
信義警分局查獲3名逃逸外勞持有土造長槍，3人推稱是同鄉寄放，仍判有期徒刑2年6月，執行後驅逐出境。圖／信義警分局提供

南投縣信義警分局在信義鄉同富村查獲3名失聯移工，並起出3把土造長槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移請南投地方檢察署偵辦。3人均推給印尼同鄉所有，南投地方法院今依違反槍砲彈藥刀械管制條例，各判處有期徒刑2年6月，並在執行後驅逐出境。

南投縣信義鄉林地珍貴林木遭盜伐嚴重，且盜伐從本地山老鼠集團，轉以逃逸移工為主，信義警分局與南投專勤隊規畫山地清查，查緝失聯移工及防制盜伐林木聯合專案勤務，針對可疑工寮列為查察重點。

今年4月10日凌晨，專案小組在南投縣信義鄉同富村太平巷「螢火蟲步道盡頭」工寮內，查獲3名逃逸移工，並起獲3把土造長槍，經鑑識都具殺傷力，並可發射金屬子彈。

3人承認是逃逸移工，但否認持有長槍，甚至不知道工寮內放有槍械，也不知道持有槍枝在台灣違法，至於槍枝來源，則是印尼籍同鄉「阿安」所有，因為他已返國，所以將槍械留在工寮。

法官認為，這三把槍枝的長度分別95公分、114公分及136公分，長度非短，且僅有用布包蓋住又非放置於特別隱匿之處，3人共同居住應可察覺，其中2人也供稱，曾經看過並摸過長槍。

另外，3把長槍都是列管槍械，未經許可持有，應予論罪科以重刑。3名移工來台工作，事先必需知悉台灣相關法令規範，且印尼為回教國家，持槍在印尼違法，也帶不上飛機，3人受阿安委託保管槍枝，也應評估是否要冒遭違法持有槍械重罪風險，無法採信3人供詞。

南投地院宣判，3人共同持有槍械罪，處有期徒刑2年6月，併科罰金10萬元，並在執行完畢後，驅逐出境，3把長槍沒入。

信義警分局查獲3名逃逸外勞持有土造長槍，3人推稱是同鄉寄放，仍判有期徒刑2年6月，執行後驅逐出境。圖／信義警分局提供
信義警分局查獲3名逃逸外勞持有土造長槍，3人推稱是同鄉寄放，仍判有期徒刑2年6月，執行後驅逐出境。圖／信義警分局提供

南投 移工 槍枝

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