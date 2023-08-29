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影／平底鍋、魔術方塊、寶特瓶都藏毒 警查獲20萬毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市董姓男子在今年初被警方鎖定，涉嫌販毒，台中市刑大在5月間收網抓人，發現董將市價20多萬元的安非他命、毒咖啡包，藏在平底鍋、魔術方塊跟寶特瓶內，以躲避查緝，但仍逃不過警方鷹眼，全案依毒品罪移送後，台中地檢署偵結起訴。

台中市刑大偵八隊在今年初溯源一起毒品案時，發現董姓男子（50歲）是毒品上手，報請台中地檢署指揮後展開偵辦，發現董男雖無前科，但仍嫻熟的開車攜帶各類毒品，與藥腳交易。

今年5月初經蒐證完備後，趁董男與買家交易後，便衣刑警現身抓人，發現董男為躲避查緝，將安非他命、K他命、毒品咖啡包藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶內，藏毒手法十分細膩，不過仍逃不過警方鷹眼，一一起獲。

經搜索後，警方查獲安非他命59包（33公克）、毒品咖啡包111包（235公克）、K他命毒品11包（4公克）、吸食器1批、分裝袋1批、手機2支、現金7萬餘元等贓證物，初估毒品市價約20萬餘元，全案移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。台中地檢署經連月偵辦後偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大呼籲，查緝毒品為警方持續性重點工作，將持續強化查緝作為，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，市警局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
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台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝
台中市董姓男子被查出是毒品上手，警方查緝發現，董將毒品藏在平底鍋、魔術方塊、寶特瓶等物品。記者陳宏睿／翻攝

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