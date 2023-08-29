舅「引狼入室」姪子偷車 半路注射毒品過量昏倒車內被逮
彰化縣溪州鄉黃姓車主出門上班發現愛車遭竊，警方據報追查車輛停在國道一號埤頭南下聯絡道旁，車內一名男子疑似昏迷，警方爬天窗進入竟看見男子手臂插著針筒，先送醫救醒他，詢問才知男子缺錢買毒偷車，依竊盜和毒品罪嫌移送偵辦。
彰化縣北斗警分局溪州分駐所今天表示，黃姓車主發現車子失竊立刻報警，警方研判車子與陳姓姪子同時不見，陳男相當可疑，調閱路口監視畫面，4小時後在溪州鄉溪林路與國道一號南下聯絡道路旁找到車子，即出動優勢警力圍捕，誰知車內的人毫無反應，員警趨前拍打車窗也沒動靜，警員蔡岳勳打開汽車天窗爬入，陳男不但叫不醒還手臂插有疑似注射毒品的針筒，蔡岳勳打開車門，其他員警呼叫救護車把車男送到卓醫院救治。
溪州分駐所指出， 45歲陳男是黃姓車主的姪子，好心收留，陳男疑似毒癮發作，一早拿舅舅的汽車鑰匙偷偷開出車要去台中變賣，還沒上國道就毒癮發作，停靠路邊自行注射海洛因，結果注射過量昏迷，送醫診斷並沒生命危險，只是施用毒品過量造成身體不適。陳男的舅舅得知氣得要命，決定提告侄子竊盜。警方調查陳男因毒品、詐欺等3案罪嫌被通緝，在他駕駛舅舅的車內查扣海洛因等證物，依竊盜及毒品移送偵辦。
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