舅「引狼入室」姪子偷車 半路注射毒品過量昏倒車內被逮

彰化縣溪州鄉黃姓車主出門上班發現愛車遭竊，警方據報追查車輛停在國道一號埤頭南下聯絡道旁，車內一名男子疑似昏迷，警方爬天窗進入竟看見男子手臂插著針筒，先送醫救醒他，詢問才知男子缺錢買毒偷車，依竊盜和毒品罪嫌移送偵辦。

彰化縣北斗警分局溪州分駐所今天表示，黃姓車主發現車子失竊立刻報警，警方研判車子與陳姓姪子同時不見，陳男相當可疑，調閱路口監視畫面，4小時後在溪州鄉溪林路與國道一號南下聯絡道路旁找到車子，即出動優勢警力圍捕，誰知車內的人毫無反應，員警趨前拍打車窗也沒動靜，警員蔡岳勳打開汽車天窗爬入，陳男不但叫不醒還手臂插有疑似注射毒品的針筒，蔡岳勳打開車門，其他員警呼叫救護車把車男送到卓醫院救治。