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46歲女涉悶死7旬父案近期起訴 嘉義首件國民法官案

中央社／ 嘉義市28日電

嘉義縣盧姓女子6月初涉嫌悶死7旬父親後服藥輕生，經搶救脫險，目前羈押在嘉義看守所，死者解剖報告出爐，並完成盧女精神鑑定，近期將偵結，為嘉義首起國民法官法起訴案件。

現年46歲盧女6月2日深夜涉嫌悶死73歲失智父親後服藥輕生，盧女經送醫搶救脫離險境，警方訊問行凶動機後，移送嘉義地檢署偵辦，檢方依涉及重罪及有輕生舉動，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，盧女坦承有殺害父親事實，審酌盧女不是臨時起意犯案，且盧女在餵食父親服安眠藥入睡後才行凶，盧女犯案後隨即吞食大量安眠藥自殺，可見盧女殺意及自殺念頭甚堅，無法以交保替代羈押，裁定羈押；已裁定延押2個月，目前仍羈押在嘉義看守所。

檢警相驗，根據死者盧父口、鼻瘀傷痕，研判遭悶死，並會同法醫進行解剖。

嘉義地檢署今天表示，盧女涉及殺直系血親尊親屬罪嫌，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果是屬於國民法官法適用案件，因此這起案件將成為國民法官法案件。

死者盧父的解剖報告已出爐，因這起案件將成為國民法官法案件，為求慎重，囑託醫院對盧女進行精神鑑定，以釐清盧女行凶時，其辨識能力是否有降低情形，鑑定結果也出爐，近期將偵結起訴，為嘉義地區首件國民法官法起訴案件。

國民法官 嘉義 失智

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