中市警拂曉出擊 擁槍毒男子睡夢中遭逮
台中市警方溯源追查毒品，發現張姓男子擁槍自重，經掌握張男動態，日前清晨展開查緝行動，張男在睡夢中被警方控制，並從機車置物箱中起出槍枝及子彈，全案移送法辦。
台中市警察局刑事警察大隊今天指出，日前追查毒品上游，發現54歲張男擁槍自重並掩護販毒涉嫌重大，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
為避免查緝過程中發生交火，警方表示，在掌握張男動態後，決定拂曉出擊，於清晨持拘票、搜索票進入張男住處，張男在睡夢中迅速被控制。
警方接著展開搜索行動，當場準備搜索現場的幾輛機車，張男雖提供鑰匙，卻辯稱其中1輛機車鑰匙找不到，企圖掩飾，讓員警起疑。
員警後來在屋內找到鑰匙，仔細搜查後，果真在置物箱中發現衣服內包覆1紙袋，內藏槍枝1把，經清槍於彈匣內發現6顆子彈，警方說，槍彈經送鑑定證實具有殺傷力。
警方指出，全案依法移送台中地檢署偵辦，經台中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。
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