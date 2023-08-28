高雄女車號神來一筆警看出貓膩 查出她男友背兩條通緝

陳姓男子騎機車搭載黃姓女友行經高雄市前金區一處路口，巡邏警網瞧見黃女機車車牌中的3塗鴉變9，認為有貓膩，尾隨至兩人住處地下室，車主黃女辯號碼沾到東西，警清查身分，赫見陳男是毒品和詐欺通緝犯，將他逮捕送辦。

新興警分局前金所巡邏警組於8月25日下午17時19分許，巡經前金區六合二路與新盛一街口時，見一輛男女雙載機車車號中的3疑被塗改成9，認為事有蹊蹺，隨即自後尾隨。

警方跟進兩人住處大樓地下室，趨前詢問機車車主黃姓女子（22歲）「車號為何塗改？」黃女蹲下查看車號，妙答「這沾到的．．」，警方隨即盤查黃女及其男友陳姓男子（23歲）身分。

警方一查發現陳男竟是高雄地檢署今年7月發布的毒品通緝犯，須執行4年2月徒刑，另也涉及詐欺案未出庭，8月3日被橋頭地檢發布通緝，當場將陳逮捕解送歸案。

另黃女涉及塗改車號部分，則依道路交通管理處罰條例開出可處2400到4800元罰鍰的罰單。

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高雄陳姓男子騎機車搭載黃姓女友，警網瞧見車牌中的3塗鴉變9，認為有貓膩，尾隨至兩人住處地下室，查獲陳是兩條通緝犯。記者石秀華／翻攝