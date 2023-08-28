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影／台中毒犯擁槍藏機車 誆警沒鑰匙卻露餡查扣槍彈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子涉交易毒品、持槍，警方去年底溯源毒品案時發現後，展開調查，今年3月間前往張戶籍地搜索，張面對搜索，僅配合交出家人使用的機車鑰匙，卻不交出自用的機車鑰匙，不過警方早知張不老實，重新在張家搜出鑰匙後，查獲改造手槍、子彈，檢方偵結起訴。

台中市刑大偵五隊在去年底溯源一起毒品案時發現，曾涉毒品案被抓的張姓男子（54歲）疑有交易毒品的犯行，報請檢察官展開追查，全案經蒐證完備後，情資顯示張男擁有槍支，警方擔心攻堅時，張男持槍駁火，因此在3月上旬時，趁張男熟睡時，前往張男后里區戶籍地攻堅抓人。

張男在睡眼惺忪時，即被警方控制行動，因現場沒有查出槍支、毒品，警方懷疑藏在停放在張家的2輛機車內，不過張自知自用的機車藏有改造手槍、子彈，因此故意交付另輛家人使用的機車鑰匙給警方。

張男則向警方辯稱，自己使用的機車鑰匙「找不到」，企圖掩飾犯行，不過警方已跟搜多時，確認張男不提供的機車鑰匙，顯然有詭，因此重進張家搜查，順利在張的臥房櫃子裡，找到該輛機車鑰匙，順利在該輛機車的置物墊下，查扣1把改造手槍、6發子彈。

因警方另外有掌握張男交易毒品事證，依毒品、槍砲罪移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大呼籲，打擊犯罪秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，市警局持續強勢執法、掃蕩槍毒，結合社區警政，擴大掌握治安狀況，以發現隱匿社區或大樓內不法分子，斬除社會治安亂源，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市張姓男子交易毒品、持有槍支，警方今年3月收網，趁張男睡夢中抓人，查扣改造手槍、子彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子交易毒品、持有槍支，警方今年3月收網，趁張男睡夢中抓人，查扣改造手槍、子彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子交易毒品、持有槍支，警方今年3月收網，趁張男睡夢中抓人，查扣改造手槍、子彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子交易毒品、持有槍支，警方今年3月收網，趁張男睡夢中抓人，查扣改造手槍、子彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子交易毒品、持有槍支，警方今年3月收網，趁張男睡夢中抓人，查扣改造手槍、子彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子交易毒品、持有槍支，警方今年3月收網，趁張男睡夢中抓人，查扣改造手槍、子彈。記者陳宏睿／翻攝

毒品 鑰匙 台中市

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