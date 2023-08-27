覬覦女債主美色約談判大膽約砲 通緝犯遭債主包圍腹中刀

24歲蔡姓男子積欠沈姓女子2萬元，約沈女今天凌晨在板橋1間旅館談判，還提出約砲要求。沈女找來王男等其他3名債主助陣，雙方發生爭執，衝突中王男持摺疊刀劃傷蔡男腹部。警方趕抵逮人，發現蔡男還是通緝犯，詢後依通緝、毒品、妨害自由、傷害、槍砲罪嫌將5人送辦。

據了解，蔡姓男子遭台北地檢署及金門地檢署通緝，四處躲藏之餘還到處借錢。蔡男日前向沈女（38歲）借了2萬多元後，因覬覦沈女美色，昨晚以還錢為由約沈女在板橋1間旅館談判，還提出約砲要求。沈女聽聞氣炸，得知蔡男還欠王男（45歲）、邱男（44歲）及呂男（35歲）錢，於是假裝答應，找了王男等3人一起赴約。

蔡男與沈女進入旅館房間後，王男已先行在房內，蔡男發現得知上當，雙方發生口角，此時王男拿出預藏折疊刀揮舞意圖恫嚇，蔡男奪刀過程中腹部遭刺1刀，沒多久邱男與呂男也趕到，蔡男先由救護車送醫無大礙。