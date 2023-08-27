稱被臨檢太掃興…北市夜店怒嗆「沒違法」 秒遭警打臉：搜到毒品

台北市大安區夜店「Pawnshop 當鋪」今天在臉書發出一張類似聲明稿照片，內容指出安和路派出所長3個月內臨檢11次，今天凌晨又來臨檢，掃了大家興致，根本嚴重影響音樂展演空間營業；對此，警方指出，為了維護社會治安均依法臨檢，今天凌晨在夜店大廳牆壁夾縫中，搜到不明殘渣袋，經檢驗有毒品反應，事後帶回張姓負責人詢問了解。

夜店「Pawnshop 當鋪」以多元電音主題受到年輕人喜愛，在臉書、instagram都超過1萬人追蹤，今天凌晨在臉書、instagram限時動態Po出照片、影片，指出不滿轄區警方「不請自來」，3個月內臨檢11次，對在場各位態度惡劣，根本掃了大家的興致，盡心全力配合各種規範與改善，施行多年的嚴格門口安檢措施，也無遭查獲任何不法事實。

「Pawnshop 當鋪」相片內文後段，用類似反諷語氣，稱「相逢即是有緣，限量提供在場人手一杯shot與警舉杯歡慶霍所長的到來」，隨後Po出一段25秒影片，可以聽到霍所長向店家稱明天還會來臨檢。

對此，安和路派出所長霍建元表示，分局規劃臨檢勤務，今天凌晨帶隊至該夜店臨檢，過程中完全沒有態度惡劣，僅大聲向民眾說「請大家把證件拿出來，謝謝」，事後在該夜店大廳牆角細縫中，搜到不明殘渣袋，經檢驗有三級毒品卡西酮成分，帶回夜店張姓負責人至派出所詢問了解。

大安警方表示，警方依法對該夜店執行臨檢，惟該夜店利用社群媒體企圖誤導民眾警方的執法行動，其心可議，再度重申依法行政的決心，以維治安。

據了解，「Pawnshop 當鋪」狀況層出不窮，今年7月警方臨檢時，在店內查獲一名女通緝犯，事後也在她包包內發現毒品；另外去年更發生有民眾吸毒過量致死命案，死者昏迷送醫時，警方也在他身上找到兩顆搖頭丸。

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