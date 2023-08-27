高雄9年級生組小蜜蜂送毒集團 6男落網起出214包毒品

綽號飯糰的施姓男子，以周薪2萬元招攬9年級生擔任販毒的機台收單、補貨及小蜜蜂任務，成員採輪班制，以「飲料」為購毒代號，強調買多送多、24小時送到府的優惠，吸引毒蟲訂購；高市刑大警方分3波行動逮獲施等6男，起出214包毒咖啡包及K他命、9萬元贓款等物。

高雄市刑大偵二隊4分隊警方日前接獲線報，指稱綽號「飯糰」的施姓男子（22歲）涉嫌在網路販毒，警方暗中調查，發現施男以周薪2萬元招募盧姓男子和（24歲）和任姓男子（22歲）擔任開車送毒的小蜜蜂；另黃姓男子（22歲）負責補送K他命，顏姓男子（18歲）和洪姓男子（21歲）則負責擔任機台收單及指派送毒任務。

警方調查，施男等人組成的販毒集團，以「飲料」為購毒代號，以買多送多、24小時送到府的優惠行銷，還強調只有認真服務的心，沒有套路，吸引毒蟲訂購，成員並採12小時輪班制。

施等人為避免被警方發現，分批藏身在路竹、彌陀及鳳山，輪班時到路竹據點交接，販毒網絡遍及高雄市。

警方蒐證後，於6月8日7月26日及8月7日分三波搜索，逮獲施男等6人，共起出103包、重317公克的 K他命，111包、重343公克的毒咖啡包及電子磅秤、夾鏈袋以及贓款9萬元。

施否認組販毒集團，拒供述毒品來源，警詢後6人被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，其中施以2萬元交保，黃男、盧男及任男以3萬元交保，顏男和洪男飭回，限制住居。

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