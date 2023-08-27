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高雄9年級生組小蜜蜂送毒集團 6男落網起出214包毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

綽號飯糰的施姓男子，以周薪2萬元招攬9年級生擔任販毒的機台收單、補貨及小蜜蜂任務，成員採輪班制，以「飲料」為購毒代號，強調買多送多、24小時送到府的優惠，吸引毒蟲訂購；高市刑大警方分3波行動逮獲施等6男，起出214包毒咖啡包及K他命、9萬元贓款等物。

高雄市刑大偵二隊4分隊警方日前接獲線報，指稱綽號「飯糰」的施姓男子（22歲）涉嫌在網路販毒，警方暗中調查，發現施男以周薪2萬元招募盧姓男子和（24歲）和任姓男子（22歲）擔任開車送毒的小蜜蜂；另黃姓男子（22歲）負責補送K他命，顏姓男子（18歲）和洪姓男子（21歲）則負責擔任機台收單及指派送毒任務。

警方調查，施男等人組成的販毒集團，以「飲料」為購毒代號，以買多送多、24小時送到府的優惠行銷，還強調只有認真服務的心，沒有套路，吸引毒蟲訂購，成員並採12小時輪班制。

施等人為避免被警方發現，分批藏身在路竹、彌陀及鳳山，輪班時到路竹據點交接，販毒網絡遍及高雄市。

警方蒐證後，於6月8日7月26日及8月7日分三波搜索，逮獲施男等6人，共起出103包、重317公克的 K他命，111包、重343公克的毒咖啡包及電子磅秤、夾鏈袋以及贓款9萬元。

施否認組販毒集團，拒供述毒品來源，警詢後6人被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，其中施以2萬元交保，黃男、盧男及任男以3萬元交保，顏男和洪男飭回，限制住居。

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高市刑大警方在路竹區逮捕販毒集團中負責捕貨的黃男，在黃男住處起出K他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方在路竹區逮捕販毒集團中負責捕貨的黃男，在黃男住處起出K他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方在路竹區包抄逮獲販毒集團負責送毒證進行交接班的白衣男子。記者石秀華／翻攝
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高市刑大警方在彌陀區逮捕販毒集團主嫌施姓男子。記者石秀華／翻攝
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高市刑大警方在路竹區包抄逮獲販毒集團嫌犯，並在屋內起出上百包毒品。記者石秀華／翻攝
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高市刑大警方破獲以施姓為首的6人販毒集團，起出214包毒品及9萬元贓款等物。記者石秀華／翻攝
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高市刑大警方在路竹區包抄逮獲販毒集團負責送毒的2名男子。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方在路竹區包抄逮獲販毒集團負責送毒的2名男子。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方在路竹區逮捕販毒集團中負責捕貨的黃男。記者石秀華／翻攝
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販毒 毒品

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