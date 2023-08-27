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司法院建置AI寫裁判書系統 酒駕、幫助詐欺案先行

中央社／ 台北27日電

司法院建置AI裁判書草稿自動生成系統，本週將驗收、試辦，預計9月底上線。酒駕、幫助詐欺案件可藉由AI生成草稿，再由法官修正後做成裁判書，大幅提升法官工作效率。

司法院繼民國107年發布第一期5年數位開放政策後，日前發布「數位政策2.0版」，啟動未來5年訴訟流程的全面數位轉型，提供更為高效、便民的司法服務，讓民眾更易於接近及使用司法，以提高司法信任度。

數位政策2.0版聚焦於「遠距法庭」、「電子程序」、「電子案件管理」及「智慧司法」4大面向。其中，「裁判書草稿自動生成」就是智慧司法中重要的一環，藉由AI應用，提高司法效能。

司法院去年委由中華電信研發「AI技術運用於司法院內量刑及裁判書生成」系統T5模型，可自動填入犯罪事實、判決理由等，生成裁判書草稿，法官修正後，製作裁判書原本。

司法院資訊處長賴武志指出，系統研發過程中利用大量裁判書及起訴書訓練模型，根據量刑因子做出裁判書草稿，法官可藉此節省製作裁判書的時間及提高工作效率。

賴武志表示，系統預計29日初步驗收，資訊處將與刑事廳討論交由部分法院試辦，再依法官意見修正，若一切順利，最快將於9月底全面上線。

他說，初步先支援案件單純、案件量大的公共危險（酒駕）、幫助詐欺（人頭帳戶）案件，今年12月間處加入毒品案件，明年再納入車禍損害賠償、消債等民事案件。

司法院 裁判

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