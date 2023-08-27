影／母親生病住院...女藥頭一面照顧一面交易毒品 警抓人

台中市何姓女子有毒品前科，今年初警方查緝毒品案溯源，又發現何女是毒品上手，展開蒐證，發現何女都在大里一家醫院附近與毒犯交易，經蒐證完備後前往搜索，何女辯稱，因母親住院，才會出現在醫院周邊，但警方握有何女交易毒品事證，依法送辦，檢方以毒品罪起訴。

台中市刑大偵二隊今年初偵辦毒品案向上溯源時，發現綽號「小妖」的何姓女子（32歲）疑為毒品上手，且何女有有毒品前科，也曾涉嫌販毒遭警方查獲，因此報請檢察官指揮後偵辦。

警方調查，何女平日網路通訊軟體跟藥腳聯絡，販賣毒品多元，從傳統的安非他命到新興的毒品咖啡包應有盡有，還會讓老客戶賒帳購毒，客源不少。

何女母親年初時因疾病住院，需要家人照顧，何女為兼顧生意，也會利用出入醫院的機會，與毒犯約在大里一家醫院附近的超商交易，從事不法。

警方蒐證完備後，持拘票查緝，當場在何女身上、機車內查獲安非他命6包（重6.13公克）、分裝袋一大包、電子磅秤1台、行動電話1支、吸食器1組、現金1萬多元等贓證物，全案警詢後依毒品罪，移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，近日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。為遏止毒品危害，將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。