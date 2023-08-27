南警查獲大麻巧克力 籲注意新興毒品花樣

台南市警察局永康分局針對1起大麻毒品案溯源調查，發現因案羈押中蘇姓男子涉有重嫌，昨天在蘇男住處冰箱內查獲1批含有大麻成分巧克力，呼籲民眾注意新興毒品花樣。

永康分局今天新聞稿指出，警方針對1起日前查獲的大麻毒品案溯源調查，發現住高雄市永安區蘇姓男子涉有重嫌，經蒐證後昨天凌晨持搜索票前往蘇男住處執行搜索，在廚房冰箱內發現11顆真空包裝巧克力，每顆平均重量近15公克，初步檢驗有大麻毒品反應。

警方指出，查緝人員調查發現，這類具大麻成分巧克力是由萃取大麻混合巧克力做成，大麻成分濃度極高，是除了大麻菸之外另一種新興使用方式。

永康警分局長甘炎民表示，依現行法規，大麻列為二級毒品，警察機關積極偵辦，民眾不要以身試法，並提醒民眾，新興毒品花樣多，常偽裝成食物或零食，也應注意不要誤食。

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