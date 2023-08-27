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早餐爆口角 兒推母撞頭不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

黃男失控動手推母，害母親頭部撞玻璃門送醫亡，警拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
黃男失控動手推母，害母親頭部撞玻璃門送醫亡，警拉封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子前天早上問母親「要吃什麼早餐」，母回「不想吃」引爆口角，黃男情緒失控掌摑母親頭部，還把母親推倒，後腦勺撞擊玻璃門倒地昏厥，黃男胞弟回家後，發現母親躺床上哀叫，送醫急救不治；警方獲報逮捕黃男，詢後依傷害致死罪送辦，檢察官昨天相驗釐清死因。

據了解，黃男（40歲）為家中長子，年幼時父親因病離世，兄弟二人由母親（64歲）獨自扶養長大。去年黃母罹病被迫離開醫院清潔工作，但不耐長時間待於家中，精神出現異樣，由兩兄弟流輪照顧生活所需。

黃男盡心竭力照顧病母，孰料健康不但出現異樣，連情緒也變得焦躁易怒，不時因細小瑣事爭吵。今年7月黃男心在新北市新莊民本街住處輕生獲救，之後又開車前往新竹某漁港輕生，想不到24日才剛出醫院，又因問母親問一句「要吃甚麼早餐」害母喪命。

據調查，前天上午9點多，黃男因問母親「要吃什麼早餐」爆口角，黃男情緒失控推母親一把，導致母親重心不穩往後仰倒，後腦勺撞擊玻璃門昏厥。

黃男見狀趕緊扶母親到臥房床上休息，在旁觀察近1小時，確認母親沒有異樣，才外出上班。沒想到傍晚胞弟返家後，見家中玻璃門碎裂，又聽到母親微弱哀嚎聲，衝進臥房赫見母親後腦流血，緊急打119協助送醫。

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早餐 情緒

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