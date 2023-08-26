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AI深偽詐騙猖狂！正妹女警秒變臉神似馬斯克 再教1招破解

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天提醒，隨著科技進步，利用AI深偽（Deepfake）變臉技術假冒親友、同事或名人的詐騙手法，未來將越來越多；民眾若與熟人視訊察覺有異，或與生活中未見過的人或自稱檢警公務人員視訊，可以要求對方轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，察覺破綻避免被騙。

刑事局表示，所謂的AI深偽（Deepfake）變臉技術，可以製造出逼真的虛假影像和音訊，仿真度極高，從正面觀看以假亂真，很容易讓民眾誤以為偽冒者是被害者本人、檢警或名人，引發社會治安的隱憂與製造假訊息。

目前可先破解AI變臉詐騙的方式是側臉、脖子部位，現今軟體不會偵測分析及套用，因此側面影像會產生模糊狀，臉部跟脖子也會產生色差。

刑事局特別拍攝「拆解AI深偽（Deepfake）變臉詐騙影片」，一名女警官正在說話，揮手間瞬間變臉，變男變女沒有難度，其中一張男性面容還神似特斯拉執行長馬斯克；刑事局指出科技進步，任何事情不能再「眼見而憑」，現今AI變臉軟體內建許多不同人種的臉部圖片，連名人、明星照片也有，軟體使用者還可以自由選擇性別及種族。

警方說，未來與熟人視訊，或與未見過的人或自稱檢警公務人員視訊，可要求對方轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，就可藉由影像破綻分辨對方是否使用深偽AI技術變臉，千萬不要因為鏡頭的那端是熟人就受騙上當，接獲各項影音訊息務必提高警覺，也謹記「談到錢要警覺、談借錢要查證、談投資金錢要當心」，發現深偽犯罪或遇有疑慮，請打防詐專線165諮詢查證保荷包。

刑事局特別拍攝「拆解AI深偽（Deepfake）變臉詐騙影片」，提醒民眾AI深偽（Deepfake）變臉技術詐騙的風險與威脅。記者廖炳棋/翻攝
刑事局特別拍攝「拆解AI深偽（Deepfake）變臉詐騙影片」，提醒民眾AI深偽（Deepfake）變臉技術詐騙的風險與威脅。記者廖炳棋/翻攝

詐騙 AI 警察

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