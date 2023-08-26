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起口角懷恨在心…宜蘭男糾眾衝酒吧 4人持西瓜刀猛砍到見骨

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

徐姓男子去年與邱姓男子起口角，竟夥同3人分持5把西瓜刀前往宜蘭五結某酒吧尋仇，亂刀將邱男砍到重傷幾乎失去意識，隨後主動自首；4人辯稱沒有殺人意圖，法官審酌邱男傷勢，多處重要部位且傷口深可見骨，認定殺人犯意明確，判4人殺人未遂，各處有期徒刑5年。

判決書指出，當時21歲的徐男與30歲邱男曾有口角糾紛，懷恨在心，於是找來19歲鄭姓男子、25歲廖姓男子、22歲彭姓男子，去年7月10日凌晨1時許，駕駛1輛車分持5把50公分長的西瓜刀，前往邱男常去的五結知名酒吧，到店後徐男在車上接應，其餘3人各持1把刀衝向酒吧。

邱男彼時正與友人在露天吧台暢飲，看到有人持刀衝向自己，連忙和友人分開奔逃，跑出50公尺後被追上包圍，只能用手護住頭臉，遭到3人猛砍20多刀。邱男友人不久返回，看到他倒在血泊中，傷勢嚴重且逐漸失去意識，立即撥打119送醫，所幸救回一命；徐男4人則在被警方鎖定前，就已主動自首。

邱男證稱，逃跑時右耳後就被砍了一刀，腳筋又被砍了一刀，倒地後只能用手護頭，四肢都被砍傷；羅東聖母醫院診斷，邱男全身共7處較大傷口，最長達22公分，治療後雖沒有生命危險，仍有顏面神經斷裂等後遺症，右腳也須要做神經、肌腱移植手術。

徐男4人坦承犯行，辯稱沒有要殺人，只是打算教訓邱男。宜蘭地院認為，他們朝邱男頭部、四肢等身體重要部位使力砍殺，顯然知道足以致死，辯詞不足採信；4人雖自首且配合偵訊，但所犯罪行非輕，也看不出有任何「情堪憫恕」得以減至最低刑度以下之處，判4人犯刑法殺人未遂罪，各處有期徒刑5年。

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徐男等4人持有的5把西瓜刀，長約50公分。記者林佳彣／翻攝
徐男等4人持有的5把西瓜刀，長約50公分。記者林佳彣／翻攝
徐男為首的4名男子開車到宜蘭五結一間酒吧，持刀砍傷邱姓男子。警方依殺人未遂等罪嫌送辦，地院日前判處4人犯殺人未遂罪，處有期徒刑4年。記者林佳彣／翻攝
徐男為首的4名男子開車到宜蘭五結一間酒吧，持刀砍傷邱姓男子。警方依殺人未遂等罪嫌送辦，地院日前判處4人犯殺人未遂罪，處有期徒刑4年。記者林佳彣／翻攝

殺人 自首 宜蘭

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