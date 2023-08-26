懦夫救星？運毒小蜜蜂北市落網 毒品中這兩瓶水讓警冒冷汗

黃姓女子日前攜帶各式毒品及藥品搭乘計程車，在台北市大同區遭遇臨檢時謊報身分，員警進一步追查發現黃女所攜毒品，其中包含高純度的「G水」，常見有心人用於約會強暴等不法用途，危害民眾甚巨，立刻將黃女帶回調查、依法送辦。

警方調查，台北市保安警察大隊第三中隊中隊長吳文城8月18日上午11時許帶隊，在大同區執行路檢勤務時攔查一輛計程車，發現乘客35歲黃姓女子謊報身分，員警即請黃女下車配合調查，後續查出黃女真實身分為毒品人口，詢問「為何謊報？是不是帶違禁品？」黃女即脫口坦承「車上有咖啡包」。

員警先是依黃女說法在車上找到印有「懦夫救星」字樣、含有搖頭完成分的毒品咖啡包10包，後來發現事情沒那麼簡單，黃女的隨身行李箱內還裝有安非他命4包、K他命2包、含有安非他命成分的哈密瓜風味錠7顆，及2瓶高純度GHB等毒品，還有威而剛等眾多壯陽、助興藥品。

其中，曾任鑑識人員多年的帶隊官吳文城，驚訝發現黃女所攜的二級毒品GHB（俗稱液態搖頭丸，又稱「G水」、「神仙水」）與過去查獲的成分不同，以往查獲GHB通常稀釋分裝為小瓶，但黃女所攜兩瓶GHB純度高，恐怕只需0.5毫升即可使人失去反抗能力，且二、三級毒品初驗結果皆呈陽性，研判這兩瓶GHB還混有其他種類毒品。

吳文城說，GHB是中樞神經抑制劑，是無色無味的透明液體或粉末，可溶於水，民眾服用後將暈眩、昏迷，意念被抑制甚至失去防範能力，常見有心人用於約會強暴等不法犯行，危害民眾甚巨。

據悉，黃女落網後坦承運送毒品，但未交代毒品來源、否認販毒等，由於黃女所攜毒品量不小，還另攜有眾多助興藥品，警方不排除黃女從事不法娛樂「一條龍服務」，是隨身帶著毒品、藥品到指定地點面交或開趴的「小蜜蜂」，詢後依法將黃女送辦，擴大清查毒品來源。

警方呼籲，民眾在陌生場所，切勿飲用曾離開視線的飲品，如發現有頭暈、嘔吐等不適狀況，應盡速離開現場並打電話求助；有心人切勿心存僥倖，警方將持續查緝不法，防制毒品危害。

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