影／屏東男非法改造少見陸製幽靈折疊手槍 警：國內尚未流通

高雄警方偕同基隆、屏東刑大合組專案小組，前天於屏東潮州查獲49歲詹姓男子住處藏有大批改造槍枝，其中最讓警方訝異的是，竟然有大陸製的改造全金屬幽靈折疊手槍，隨即將詹男以非法持有大陸製改造幽靈手槍及疑似非法改造槍枝案移送偵辦。

仁武分局指出，先前新竹市率先查獲大陸製改造幽靈左輪金屬手槍案，續經溯源，警方發現居住在屏東潮州的詹男涉嫌非法持有及改造手槍，經檢警埋伏蒐證完備，當屏東地院一核發搜索票，前天遂結合高屏竹三地大批警力，立即前往詹男住處大動作搜索。

據悉，當天大批警力來到詹男家中，詹男還一頭霧水，任由妻女焦急在客廳內來回不停走動，而警方果然發現詹家藏匿已貫通槍管及打擊功能正常的改造幽靈左輪金屬手槍2把、改造天空法警SKY MARSHAL金屬左輪手槍9把、改造儒格RUGER LCR全金屬黑色左輪手槍7把，總計18把槍枝，將詹男依法逮捕，詢後移送屏東地檢署偵辦。