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姐弟戀引殺機...亂刀狠削掉女友鼻 手段凶殘下場判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓計程車司機和大他7歲王姓女友因感情糾紛打算同歸於盡，持西瓜刀埋伏朝王女頭、臉猛砍，連場削掉她鼻子滿臉鮮血，還載去山上公墓潑汽油想燒死她，但被路人目擊作罷；法院痛斥林男手段凶殘、漠視人命，王女也說身心嚴重受創，審理後依殺人未遂罪判他8年2月，可上訴。

台中地院審酌，林因感情因素對王女怨懟，卻不理性溝通反而揮刀砍殺，來強拉上車載往墓園朝車子潑汽油企圖引燃，就算過程中有足夠時間冷靜平復，但林能未罷手打算焚殺王女，痛斥他手段凶殘、漠視人命。

法院考量林犯後坦承，王表示自己身心嚴重受創不願在見到林無意願調解，依殺人未遂罪判他有期徒刑8年2月。

檢方起訴指出，林男（43歲）今年4月13日買先汽油，又準備空氣槍、西瓜刀及水果刀，15日清晨5點多在王女豐原區住家外埋伏，一見她開車出門就衝上前持槍托敲碎車窗，對方噴辣椒水反抗仍被拖下車。

且林被激怒後持西瓜刀朝王女頭、頸及上半身瘋狂砍殺10多刀，並載她至附近觀音山納骨塔停車場，朝車內潑灑汽油準備點火燒死她，所幸當時有路人經過才未得逞。

林再開車返回豐原市區發生追撞，警方獲報到場驚覺車內王女滿身是血，包括頭臉、耳朵、舌頭，全身都是刀傷，緊急送醫縫合撿回一命，車上也查扣林男作案用西瓜刀、油桶。

檢方訊時，林表示去買汽油打算和王女同歸於盡，準備西瓜刀、水果刀都是打算要砍殺對方用；王女證稱，上班前遭林男埋伏，林持刀朝她頭臉、脖子亂砍，砍到後腦、鼻子遭削掉，動脈斷裂等後來就昏迷，遇害後緊急手術住院17天。

檢方認為，林事前準備汽油、西瓜刀，並坦承打算要「同歸於盡」，並朝王女頭臉及脖子猛砍，打算趁女子昏迷在車內時引燃，主觀上有殺人犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

林男把王姓女友砍成重傷後，載她在豐原市區發生車禍，警方到場驚見王女滿臉血緊急送醫才撿回一命。圖／報系資料照
林男把王姓女友砍成重傷後，載她在豐原市區發生車禍，警方到場驚見王女滿臉血緊急送醫才撿回一命。圖／報系資料照

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