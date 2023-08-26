口蹄疫、狂牛症疑慮 陸船走私56噸疫區肉

馬祖海巡隊前天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，海巡出動多人到場查封清點。圖／馬祖海巡隊提供 馬祖海巡隊前天查獲一艘大陸籍無名漁船涉嫌走私大批牛肚、雞爪及牛筋等走私畜產品，初估總重約五十六公噸，從外包裝所標示產地研判來源為巴西口蹄疫區及牛海綿狀腦病（狂牛症）疫區畜產品，昨依懲治走私條例、動物傳染病防治條例等罪，將李姓陸籍船長等三人送連江地檢署偵辦。

艦隊分署馬祖海巡隊前天接獲通報，發現陸籍無名鐵殼漁船進入東引海域、北固礁海域，海巡隊目視甲板上帆布掩蓋不明物品，以優勢人力登檢，船上共有李姓船長等三名大陸船員，載有大批走私畜產品。

檢方昨與海巡等單位勘驗，發現五十六大袋、每袋約一公噸的畜產品，外包裝標示產地研判來源為巴西口蹄及狂牛症疫區，今將交產發處銷毀。

李姓船長表示，跟委託人不熟，只是單純幫忙「送貨」，報酬要等到任務完成才能拿到，沒想到就被逮了，不知道這些東西有問題，海巡人員在現勘時拆開包裝，看到標記才知道東西是來自疫區。