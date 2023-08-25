「強盜改恐嚇取財」美化數據？超商搶犯強盜罪聲押獲准 間接打臉警方

高雄昨晨21歲蕭姓黑衣男子持BB槍強劫新興區民族二路超商，得手1萬元後逃逸，新興分局獲報循線在鼓山區某網咖逮獲蕭男，起出6000餘元贓款；起初，警將強盜案改成恐嚇取財案引來爭議，今天檢方以蕭男涉強盜罪向法院聲請羈押獲准，打臉企圖「以大報小」的新興分局。

昨天清晨黑衣歹徒持BB槍威嚇全家便利超商何姓女店員，得手約1萬元櫃台營收現金。何女回想當時情況還忍不住落淚，因為了防護現鈔遭搶，何女與歹徒對峙拉扯過程中，手部扭傷，但警方第一時間卻指全案為恐嚇取財，直到媒體網上論述諸多質疑後，才又改口稱已朝強盜案偵辦。

警方調查，蕭男曾在桃園、高雄兩地犯下竊盜案，現今在高雄市居無定所，藏匿網咖，而蕭男落網後經警詢聲稱，當時會持BB槍進入超商搶劫，實因無業多時缺錢花用才會犯案，而今天蕭男經高雄地檢署檢察官複詢後，全案依「強盜罪」向高雄地方法院聲請羈押獲准。顯見全案為強盜案，並非僅是恐嚇取財，間接打臉企圖美化數據的警方。