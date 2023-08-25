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「警界梁詠琪」拍片反詐騙引網關注 學者分析：外形專業相符可加分

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖警分局媽厝派出所長黃衣淳被稱作「警界梁詠琪」，近日為刑事警察局錄製解除分期付款詐騙的宣導短片，放上YouTube頻道11天近4100人次點閱，在官方宣導算是績效不錯；學界認為，找帥哥美女做宣傳如果符合民眾對專業期待，通常有很好的效果。

黃衣淳今年6月從北部調到彰化縣溪湖警分局任職，亮麗外型引起地方熱議，當時她透過溪湖警分局婉拒外界針對她的外貌作討論，這次為刑事局做宣導短片，口條流暢和影片輕鬆淺白易懂，很快受到網友注意，不過今天溪湖警分局再度表示，黃衣淳希望大家看到她的專業能力，不要光看容貌。

彰化師大輔導與諮商學系教授王智弘指出，賞心悅目並非不可取，找帥哥美女做宣導無可厚非，宣導和宣傳最好留住觀看者的目光及注意力，若放在輔諮領域有三層次，也就是第一具備專家性，其次給人信賴感，第三是吸引力，如果宣導和宣傳人員能表達專業，在穿著和舉止能代表他（她）的專業領域，宣導內容設計和詮釋能傳達專業，即可有效宣導和宣傳。

王智弘表示，帥哥美女不只讓觀眾看到美麗外表，更有符合觀看者的期待，給予執行專業的感覺，談吐與表達方式都誠懇，才不會出現「表面效度」，只是看起來很專業而已，甚至讓觀看者出現歪樓的觀感，相信政府機關做宣導會盡力做到外貌與智慧內在兼具贏得人民信賴感。

彰化縣溪湖警分局媽厝派出所長黃衣淳錄製防詐大作戰系列影片。記者簡慧珍翻攝自網路影片
彰化縣溪湖警分局媽厝派出所長黃衣淳錄製防詐大作戰系列影片。記者簡慧珍翻攝自網路影片

詐騙 警察 彰化

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