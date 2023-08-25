衰鬼附身？農夫垃圾堆撿種子試種 百天後竟長出大麻下場慘了

苗栗縣大湖鄉50多歲葉姓農民半年前在路邊垃圾子車撿到一包種子，好奇帶回家試種，不料3個多月後有幾株發芽抽葉，竟愈看愈像大麻，趕緊報警自首，警方調查他並無相關毒品前科，採尿化驗也沒有吸食跡證，但他種植、持有大麻，警方仍依違反毒品危害防制條例罪嫌函請檢方偵辦。

葉姓男子向警方供稱，今年2月初在台三線公路旁產業道路的垃圾子車邊發現一包種子，因自己對植栽有興趣，也覺得好奇，因此帶回整包種子，在住家旁嘗試栽種，3個多月後，其中有3株存活長出葉子，但葉子形狀愈看愈像大麻，感覺不對勁，因此報警處理。

員警到他的住處查看，發現共有3株活株及800多顆種子，先行查扣，經送檢驗確認是二級毒品大麻的活株及種子，同時也採集他的尿液送驗，最近化驗報告出爐，顯示葉姓男子並沒有吸大麻的跡證。

葉姓男子聲稱是在路邊撿到種子帶回家種，警方對此說法半信半疑，他雖主動報案自首，但因種植、持有大麻的行為已觸犯毒品危害防制條例，依法將他函送苗栗地檢署偵辦。

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