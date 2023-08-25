「退休警」衝摩鐵當和事佬案外案 高警再查獲酒店女男友持毒

李姓男子到高雄酒店消費，因欠張姓酒店女3萬元陪酒錢未還，昨深夜張女帶男友相約至左營區汽車旅館談和解，後李找來王姓友人當見證，遭櫃台人員阻擋，王當場嗆是仁武分局偵查隊的，警網獲報趕至，除查出王已退休的學長外，又查獲張的男友持有一小包毒品。

警方調查，李姓男子（37歲）日前到酒店飲酒作樂，欠下陪酒的張姓女子（41歲）3萬元陪酒錢未付，李男昨深夜11時許和張姓女子（41歲）相約至左營區大中路汽車旅館內談和解，張女帶同李姓男友（31歲）一同前往。

3人進入房間後，欠債的李男臨時改變主意，去電找來王姓男子當見證人才肯還錢。當時王男抵達汽車旅館後，欲直接闖入指定的房號，當場和櫃檯人員起爭執。

王男當下向櫃台人員表明「是仁武分局偵查隊的警察」，櫃台服務員要求他出示警察證件證明，但王男拿不出來，櫃台人員深怕假警察引起糾紛隨即報警。

轄區左營警分局獲報出動快打部隊趕抵現場，經查證王男身分，發現王3年前已從旗山分局偵查隊退休，是已離職的學長。

警方隨後經當事人同意後上樓查看，在房間置物台上發現一小包白色粉末，經將在場人員全數帶回調查後，查清安毒是張女男友所持有，警詢後，依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

對於從警職退休的王姓男子仍聲稱自己是警察一事，警方表示，王男貪圖一時方便，誇言自己是在職員警企圖通關，結果遭櫃台人員報警，因王當下尚未行使職權，否則恐疑涉犯刑法第158條「冒充公務員而行使其職權者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金」。

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