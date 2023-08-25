台越情侶組毒咖啡直播團 KTV四處流竄狂銷748包

台中廖姓男子販毒牟取暴利，趁著和越南籍武姓女友交往期間將客群鎖定其同鄉移工，並採取KTV包廂直播賣毒咖啡包模式，常常變換地點四處流竄，有人上門繳基本低消就能吸食、歡唱，台中警方蒐證多時報請檢方指揮破獲，將廖、武等一共11人依販賣、吸食毒品罪嫌送辦。

台中第1分局指出，轄內中區東協廣場假日移工聚集，往往每月10日發薪後周末人潮大增，近期發現有人利用移工消費力、語言隔閡查緝不易機會，將開毒趴客群鎖定東南亞移工。

警方查出，廖姓男子（40歲）因和越南籍武姓女友交往，2人共謀犯毒並於台中各區KTV流竄，只要開包廂同時上臉書直播，吸引不少越南籍移工到場喝酒歡唱，2人則會現場販售摻有搖頭丸、K他命的毒咖啡包供顧客施用。

警方發現，廖男主導毒品來源、販賣一事，而武女口條好又熟悉操作各種社群直播平台，靠著她身分背景、姣好樣貌打入外籍毒品圈且小有名氣。

警方跟監蒐證多時，今年6月報請台中地檢署指揮到民生路、柳川西路一棟大樓搜索，當場破獲現場毒趴，除逮捕廖男、武女及阮姓員工，另現場還有8名移工（其中6人為失聯移工），起獲1把改造手槍、748包毒咖啡。

據了解，警方執行期間武女不配合還不斷喊冤，一再否認現場毒品是她的，但警方仍認為她是共犯，一共將11人依毒品、槍砲罪嫌移送偵辦；失聯移工部分另由移民署專勤隊處理。

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