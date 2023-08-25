租桃園平鎮工業區洗衣廠掩護製K他命 刑事局逮製毒師、金主4人

刑事局偵三大隊今天宣布破獲製毒工廠，桃園平鎮工業區洗衣廠房，暗藏製造愷他命工廠，警方5月攻堅，逮捕29歲朱姓製毒師、24歲張姓助手，負責運送食物及製毒工具的26歲杜姓男子，提供資金的47歲黃姓金主，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，4嫌均裁定羈押禁見。

警方指出，朱姓製毒師精通製造毒品，將原本製毒工序精簡後，藉由洗衣廠的洗衣藥劑及排出氣味，掩蓋製毒臭味，他和張姓助手平時足不出戶，平時食用的便當及製毒原料工具、日常所需，由杜男每天送到製毒廠。

警方攻堅，起獲愷他命成品9.5公斤、愷他命半成品1.2公斤、第四級毒品先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命45公斤及部分製毒原料，嫌犯坦承從今年3月開始製毒，雖已製造出成品，但還來不及出貨就被警方逮捕。