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租桃園平鎮工業區洗衣廠掩護製K他命 刑事局逮製毒師、金主4人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵三大隊今天宣布破獲製毒工廠，桃園平鎮工業區洗衣廠房，暗藏製造愷他命工廠，警方5月攻堅，逮捕29歲朱姓製毒師、24歲張姓助手，負責運送食物及製毒工具的26歲杜姓男子，提供資金的47歲黃姓金主，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，4嫌均裁定羈押禁見。

警方指出，朱姓製毒師精通製造毒品，將原本製毒工序精簡後，藉由洗衣廠的洗衣藥劑及排出氣味，掩蓋製毒臭味，他和張姓助手平時足不出戶，平時食用的便當及製毒原料工具、日常所需，由杜男每天送到製毒廠。

警方攻堅，起獲愷他命成品9.5公斤、愷他命半成品1.2公斤、第四級毒品先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命45公斤及部分製毒原料，嫌犯坦承從今年3月開始製毒，雖已製造出成品，但還來不及出貨就被警方逮捕。

警方查出，朱嫌出面以每個月20萬元代價，租用洗衣廠後方鐵皮屋，租金及相關製毒資金，由黃姓金主提供，朱嫌原僅一人製毒，但因大量生產應付不來，找張姓男子進場協助，目前警方正擴大調查，釐清毒品原料來源及其他共犯。

刑事局破獲桃園製毒工廠，逮捕朱姓製毒師、張姓助手、幕後金主等共犯，並起獲愷他命成品、半成品一批。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲桃園製毒工廠，逮捕朱姓製毒師、張姓助手、幕後金主等共犯，並起獲愷他命成品、半成品一批。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲桃園製毒工廠，逮捕朱姓製毒師、張姓助手、幕後金主等共犯，並起獲愷他命成品、半成品一批。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲桃園製毒工廠，逮捕朱姓製毒師、張姓助手、幕後金主等共犯，並起獲愷他命成品、半成品一批。記者廖炳棋/翻攝

毒品 桃園 攻堅

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