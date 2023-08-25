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淡水19歲男遭擄走毆打送醫不治 士檢漏夜偵訊聲押7人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

19歲陳姓男子前天遭人押至新北市淡水區民宅毆打，昨晨送醫不治，檢警介入後陸續查獲10人到案，檢方漏夜偵訊，認主嫌陳男等7人犯嫌重大，有逃亡、滅證、勾串之虞，聲押禁見，另3人暫列證人，持續偵辦中。

士林地檢署表示，檢方指揮淡水分局偵辦陳姓男子遭毆打死亡案，偵訊後認被告林男、陳男（陳Ｏ賢）、江男、丁男、張男、汪男、陳男（陳Ｏ雄）等7人涉犯殺人、傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆在場助勢等罪，犯嫌重大，有逃亡、滅證、勾串之虞，均向士林地院聲請羈押禁見，持續清查有無其他共犯，盡速釐清真相。

據悉，昨案發後檢警陸續查獲10人到案，其中3人暫列證人。

檢警初查，死者19歲陳男8月23日深夜遭人從新北市蘆洲區押走，帶到淡水區某公寓內毆打，眾人見死者嘔吐昏迷才將其送醫，經搶救後宣告不治，轄區警方接獲醫院通報後介入調查，陸續將主嫌陳男等人查獲到案。

涉案人員到案後多含糊其詞，指死者自己摔倒成傷、與人互毆、欠債遭報復等，交代不清死者名字，後續又稱有兩批人涉案，與死者較不熟的一批人下手太重等；檢警發現死者頭部有鈍器攻擊傷勢，腦出血、全身多處瘀傷等，懷疑死因及案情不單純，持續追查真相。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

淡水 鬥毆

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