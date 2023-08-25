辦電信網路詐欺較去年成長4.9倍 蔡清祥：7個月查扣23.7億
法務部長蔡清祥今天表示，全國檢察機關偵查電信網路詐欺案，今年1到7月已查扣不法所得23.7億元，較去年同時期成長約4.9倍。
蔡清祥今天出席司法院主辦的「司法改革重點成效」記者會，說明打擊詐欺犯罪的績效。他說，就打詐查扣贓返還以填補被害人財產損失的部分，檢察機關上個月辦理了180案，並將5187萬元的犯罪贓款還給被害人。
蔡清祥表示，法務部已修法完成犯罪被害人權益保障法，檢察官對人身安全可以核發被害人保護命令，至上個月底，共已核發給被害人18張保護令，另外，關於新北市上月20日發生政大黃姓女學生被冷氣機砸死命案，也依法協助家屬以申請從簡、審議從速、核發從優方式申請180萬元補償金。
蔡清祥表示，有關數位性暴力犯罪防治，法務部採取刑法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害防治法、犯罪被害人權益保障法等「四法連罰」，除了重懲數位性暴力案外，也修法命性犯罪影像移除以及沒收。
蔡清還祥表示，檢調緝毒機關2022年查緝的毒品數量為9.9噸，數據已較2017年時增加了53.7%，而毒品新生人口降至18.8%的新低，今年1到6月施用強力搖頭丸致死者人數為0人，毒品的危害已有效減少。
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