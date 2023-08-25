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嘉義上演「門徒」翻版 保麗龍箱掩護藏7.3公斤海洛因

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉蔡姓男子疑在租屋處分裝毒品，持有大量毒品伺機販售，警方持搜索票進屋發現，保麗龍箱藏有7.3公斤海洛因，安非他命、大麻煙油等各式毒品，讓辦案員警直呼宛如電影「門徒」翻版，蔡男訊後依毒品危害防制條例罪嫌被移送，由法院裁定羈押。

警方持搜索票進屋，起初只找到第二級毒品大麻菸油、混合式毒品咖啡包分裝原料、器具等，與蒐報情資有差異，辦案員警不放棄任何機會，繼續在屋內尋找可疑物品，發現印有海鮮字樣的保麗龍箱出現在客廳角落，且重量十足相當可疑。

員警打開保麗龍箱發現，箱內裝滿各式毒品，包括20大袋第一級毒品海洛因，重量高達7.3公斤，第二級毒品安非他命1包、大麻煙油82支、大麻巧克力1盒、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮9包（俗稱喵喵），不只數量多，且種類相當多樣。

員警不禁感嘆，竟在家中藏有大批毒品，且種類眾多，宛如電影「門徒」翻版。另，查獲封口機、包裝袋、果汁粉、電子磅秤等分裝工具，警方初估毒品市值逾4000萬元，全案詢後依毒品危害防制條例，將蔡男移送法辦經法院裁定羈押，並經檢察官起訴。

嘉義縣警察局表示，為向上追查毒品來源，刑警大隊與中埔分局、布袋分局共組專案小組追查，報請嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮偵辦，歷經數月蒐證，終於發現蔡男疑在租屋處藏放大量毒品，立即向嘉義地方法院聲請搜索票獲准，持搜索票進屋搜索查扣大量毒品。

嘉義縣警察局長林宏儒表示，毒品是罪惡的根源，施用毒品不僅戕害身心，因毒品而引發之治安事件亦屢見不鮮。將持續加強查緝各類毒品，向上溯源及向下刨根，秉持對毒品犯罪「零容忍」緝毒決心，落實毒品掃蕩工作，以淨化社區治安，建立無毒生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義上演「門徒」翻本，蔡姓男子以保麗龍箱掩護，藏7.3公斤海洛因等毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義上演「門徒」翻本，蔡姓男子以保麗龍箱掩護，藏7.3公斤海洛因等毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義上演「門徒」翻本，蔡姓男子以保麗龍箱掩護，藏7.3公斤海洛因等毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義上演「門徒」翻本，蔡姓男子以保麗龍箱掩護，藏7.3公斤海洛因等毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義上演「門徒」翻本，蔡姓男子以保麗龍箱掩護，藏7.3公斤海洛因等毒品。記者黃于凡／翻攝
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