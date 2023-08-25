聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／母要再嫁台灣人 越南移工自導自演假綁架騙繼父錢
越南籍移工團姓男子得知其母要即將再嫁來台，日前與4名同鄉移工以欠債為由，自導自演假綁架案，向母求救企圖詐騙繼父30萬元，新北警方於獲報20小時就迅速偵破，逮團男5嫌到案，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
「媽，我欠錢被押走，快籌30萬元救我。」來台3年越南籍移工團姓男子（29歲）本月20日晚上以積欠債務遭人擄走，還錄下一段團男遭圍毆影像，以手機通訊軟體傳給人在越南的母親，表示要給30萬元才能獲得釋放。
南投縣警局集集警分局20日晚上10時接獲單一窗口受理報案後傳送妨害自由案件並通報新北市警局，報案人陳姓女子表示，她到南投遊玩，接到人在越南辦理結婚事宜的58歲弟弟求助後代為報案。
因團男租屋住在中和區，中和警方獲報後立即調閱團男租屋處臨視器畫面，發現團男8月20日晚上7時許從中和區民利街租屋處離開，在路口搭乘計程車至新莊區化成路267巷下車。
警方專案小組立即前往該處埋伏，21日晚上6時，破門入內救出團男，屋內查獲杜男（29歲）、高男（32歲）、朗男（26歲）等4人，經查竟是團男缺錢花用，竟意圖自導自演假綁架真諱詐騙即將成為繼父的陳男，夥同越南同鄉聯手犯案，人在工廠工作的同夥黃男（35歲）也一併通知案。警詢後依詐欺罪嫌將全案移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言