疑欠債7萬 19歲男被凌虐致死

19歲陳姓男子昨天凌晨在淡水被凌虐毆打致死，警方陸續逮捕六名嫌犯，依殺人罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝 新北市昨天凌晨發生命案，十九歲陳姓男子疑欠債七萬元，先在蘆洲區被人圍毆，接著遭強押到淡水區某公寓，繼續凌虐毆打到奄奄一息，凶嫌自行報案並叫救護車將陳男送醫，但急救後仍不治；警方陸續逮捕六名涉案男子，詢後依殺人罪送辦。

警方調查，陳男無業遊手好閒，有傷害等刑案紀錄，陳姓主嫌到案後供稱，被害人欠他七萬多元款項，屢次催討卻總是避不見面，前天深夜十一點多，雙方相約在蘆洲區中原路某汽車美容店協商，詎料陳男又耍賴，被現場五、六人持棍棒圍毆。

眾人後來將陳男強押上車，帶往林姓男子位於淡水區租屋處，繼續施暴毆打，昨天凌晨一點多，陳男因意識模糊不斷嘔吐，大夥驚覺情況不妙，趕緊通知救護車送陳男到淡水馬偕醫院。

面對醫院護理人員詢問，嫌犯連患者姓名都說不清楚，傷勢如何造成也說法不一，令人起疑，被害人急救無效死亡，醫院通報警方死因不單純。

警方循線逮捕陳姓主嫌等三人，相關人起先都稱是債務糾紛，但對細節避重就輕，警方另前往汽車美容店查看，當時店內還有六、七人在場，也都推稱事不關己。

淡水分局報警檢察官指揮，陸續在蘆洲區拘提江姓、汪姓、丁姓男子，共逮捕六人到案，詢後依殺人罪移送士林地檢署漏夜複訊，由檢察官釐清是殺人還是傷害致死。