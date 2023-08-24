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檳榔攤為據點販賣毒咖啡包 涉案5人遭中檢起訴

中央社／ 台中24日電

林姓男子涉嫌組成毒咖啡包販毒集團，以台中市北區1處檳榔攤為據點，招募成員運送毒品，並以網路為管道銷售，台中警方循線逮捕林男與成員等5人依毒品罪嫌送辦，檢方已依法起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，刑大偵1隊在網路巡邏時發現，有網友以暱稱「精美鑽石-24h-營業」、「天空之城」，疑似進行毒品咖啡包交易，經追查後發現26歲林男涉嫌組成販毒集團，立即與轄區台中第2警分局成立專案小組，並報請檢方指揮偵辦。

辦案人員經蒐證完備後，去年12月間前往集團位於台中市與桃園市的據點及住處搜索，帶回林男、30歲張男、22歲張男、23歲于男及18歲林男等5人偵辦，並查扣毒品咖啡187包（毛重601.89公克）、愷他命9包（毛重18.82公克）、新台幣36萬餘元、手機及監視器等贓證物。

警方查出，集團以林男為首、張男為金主，其餘人分別擔任毒品倉管、總機及負責運送毒品，平時以網路為管道販毒，並利用台中市北區所經營的檳榔攤為據點，對外招攬員工作為運送毒品的車手。

警方所查獲的毒品咖啡包共有187包，並在粉色與紅色的外包裝上，標註「發」、「福氣」、「大吉」等字樣，另外包裝上還有小字寫著「時來運轉」、「吉祥如意」等字樣，刻意偽裝成與傳統節慶類似的外包裝，藉以躲避警方查緝。

警方全案詢問後，將林男等5人依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

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