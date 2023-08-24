與地下錢莊合作涉暴力討債 刑事局逮7人送辦

有天道盟同心會背景的鄭姓男子，涉嫌與地下錢莊合作，待借款民眾因高額利息無力還款時，便前往被害人住處潑漆等方式暴力討債，案經刑事局循線逮捕鄭男等7人，詢問後依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第2隊今天發布新聞稿表示，警方於民國111年12月間，破獲陳姓男子為首的網路賭博、暴力討債集團，發現集團成員彭男，另外涉及新竹地區多起暴力討債案件。

經電信偵查大隊第2隊向上溯源查出，具天道盟同心會竹北分會背景的鄭姓主嫌，與地下錢莊金主合作以年利率高達120至180%進行借貸，當被害人無力償還時，再由鄭男與幫眾彭男等人出面，逼迫被害人簽立本票及還款契約書，並至被害人住處「潑漆」或貼「欠錢不還」標語方式暴力討債。

案經刑事局電信偵查大隊第2隊與新竹縣警察局刑事警察大隊、少年警察隊、竹北分局，以及台中市警察局少年警察隊、保安警察第2總隊、刑事警察大隊偵查第2隊等單位，共組專案小組並報請新竹地檢署指揮偵辦。

辦案人員蒐證完備後，今年8月8日持搜索票與拘票，前往鄭男位於新竹市及桃園市的住處及據點搜索，帶回鄭男等7人偵辦，並查扣現金新台幣10萬餘元、手機、筆電、本票、借款契約書等證物。

警方查出，犯罪集團長期針對因高額利息，而無力償還的被害人暴力討債，經清查至少有4名被害人，其中某被害人因借款20萬元，每月需支付15%的利息根本無力償還。集團成員為掌握被害人居住地，還假冒被害人簽名，以委託書查詢戶籍資料，再向被害人及家人騷擾、討債。

警方全案詢問後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，將鄭男等7人移送新竹地檢署偵辦。