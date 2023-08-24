糗！情侶檔搞毒品分裝場 七夕狼狽就逮...警扣140包毒咖啡包

陳姓男子和李姓女子是情侶，靠著分裝毒品咖啡包對外銷售賺錢，台北市警方掌握線報蒐證，前天七夕情人節收網，持票在陳男、李女住處外埋伏，等了逾2小時終於見到2人開車返家，一舉上前逮人，孰料李女欲開車逃逸，員警立刻掏槍喝斥，動用優勢警力將2人拉下車就逮。警方在車上及住處查獲大量毒品以及分裝工具，詢後依法送辦，檢方複訊6萬元不等交保。

中正警第二分局日前逮捕一名詐欺通緝犯，在他身上查獲毒咖啡包，調查得知他是跟一對毒鴛鴦買毒，研判陳男（30歲）和李女（25歲）涉有重嫌，經數月蒐證，向檢察官聲請拘票、法官聲請搜索票逮人。

警方22日七夕情人節佛曉出擊，在陳男、李女新北市新店的住處外埋伏，見2人開車返回住家一舉上前逮人，開車的李女疑因心虛，踩油門逃逸、衝撞警方，員警立刻掏槍喝斥，強勢開車門將2人拉下車壓制逮捕。

警方在車內、住處查獲毒品安非他命（80公克）、愷他命（60公克）、140包毒咖啡包、現金4萬7000元，以及封口機、攪拌器、夾鏈袋等分裝工具。

2人警詢時否認分裝毒品，僅坦承吸食，但警方調查發現，2人把毒品搗碎、攪拌後混摻果汁粉，產製成毒品即溶包，再偽裝為茶葉袋或卡通人物的餅乾袋販賣掩人耳目，罪證確鑿，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，檢察官複訊陳男6萬元交保、李女3萬元交保。

中正警第二分局呼籲，為澈底根除毒品氾濫管道、避免市民遭受毒品危害，警方將持續向上溯源，強力查緝各類毒品犯罪，並發揮警民合作力量，挖掘社區潛藏毒品線索，以展現警方打擊毒品決心。 警方查獲毒品安非他命、愷他命、140包毒咖啡包、現金4萬7000元，以及封口機、攪拌器、夾鏈袋等分裝工具。記者翁至成／翻攝 台北市中正警第二分局在七夕情人節當天，持票逮捕一對毒鴛鴦，他們靠著分裝毒品咖啡包對外銷售賺錢。記者翁至成／翻攝 警方查獲毒品安非他命、愷他命、140包毒咖啡包、現金4萬7000元，以及封口機、攪拌器、夾鏈袋等分裝工具。記者翁至成／翻攝 台北市中正警第二分局在七夕情人節當天，持票逮捕一對毒鴛鴦，他們靠著分裝毒品咖啡包對外銷售賺錢。記者翁至成／翻攝

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