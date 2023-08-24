聯手打詐 刑事局與金融業者簽合作意向書
玉山銀行與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，由玉山金控總經理陳茂欽、玉山銀行總經理林隆政、警政署長黃明昭、刑事警察局長周幼偉共同出席，合作建置即時攔阻詐騙通報平臺，優化通報效率、提升防杜犯罪效益。
玉山銀行與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，玉山金控總經理陳茂欽表示透過智能模型偵測異常交易，並與警政署建立三方通話，即刻反詐機制，結合警政署165反詐騙專線、玉山銀行與遭詐民眾三方通話即刻通報，線上直接確認遭詐騙時間及金額隨即進行監控。
警政署長黃明昭強調未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快速攔阻被害款項，讓攔阻成效加倍。
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