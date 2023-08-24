才持槍恐嚇基隆酒吧又嗆運將「沒看新聞頭條」 他這次被押了
陳姓男子在基隆某知名音樂酒吧，只因冷氣不冷涉嫌持槍恐嚇店家，獲檢3萬元交保後，在IG貼出影片嗆聲，再被逮後6萬交保。陳男日前又與計程車司機行車糾紛，出言恐嚇，警方第三次拘提再依恐嚇罪送辦，法官以有再犯之虞裁定羈押。
陳姓男子（22歲）4日凌晨到基隆某知名音樂酒吧，只因冷氣不冷涉嫌持槍恐嚇店家，還嗆自己是「太陽的」，警方8日拘提送辦，檢方3萬元交保後，陳男又大膽在IG貼出影片嗆聲再恐嚇店家。警方11日再依恐嚇罪嫌將陳男拘提移送基隆地檢署，檢方以有再犯之虞聲押，法官晚間以6萬交保，但諭知如再有恐嚇酒吧將會收押。
陳男在IG貼影片嗆聲，「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，我一定去找你，你挫底等」。嗆聲影片流出後引發爭議，市長謝國樑還到店家打氣時斥太囂張指示警方嚴辦，並嚴密監控陳男動態。
基隆市政府發言人余治明今天上午與第一分局召開記者說明會，指陳男13日晚間8點多在忠四路又與計程車司機發生行車糾紛，再次出言恐嚇，警方送辦後法院聲押獲准，市府肯定警察局維護治安的努力，將陳男繩之以法。
陳男嗆說，「不知我是誰嗎，沒有看新聞嗎，沒看新聞頭條是誰」等語。第一分局偵查隊長林哲旭表示，陳男當時騎重機與計程車發生行車糾紛，涉持水果刀恐嚇，法官以該行為有反覆實施、再犯之虞，22日裁定羈押。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言