影／德州撲克賭場藏身新北傳統市場 過濾身分才能進場

黃姓男子涉嫌經營地下德州撲克賭場，藏身在新北市永和區一處傳統市場樓上，賭客還須先過濾身分才能進場，新北警方日前獲報破門，查獲黃男及荷官吳姓男子與賭客共7人，查扣賭資及抽頭金20餘萬元，警詢後依賭博罪移檢方偵辦及依社會秩序維護法裁罰。

新北市永和警分局日前獲報永和區竹林路一處傳統市場樓上民宅頂樓，深夜期間經常有許多人出入十分複雜，警方接獲線報，派員現場蒐證後，向新北地路院聲請搜索票獲准。

警方本月18日深夜11時許，持搜索票破門入內查緝，當場查獲黃姓男子（43歲）涉嫌僱用吳姓男子（43歲）擔任荷官，暗中經營地下德州撲克賭場，查扣賭資現金2萬5000元、籌碼21萬9000元、抽頭金900元、撲克牌等賭具一批與5名賭客。

據了解，該賭場位於傳統市場樓上民宅頂樓，不僅地點隱蔽外，又鄰近捷運站交通十分便利，灳躲避警方查緝，賭客必須先與黃男聯繫後，到達指定地點，再由黃男下樓過濾身分才親帶賭客上樓。

據悉，該賭場把玩方式是賭客每人上桌要先換取3000元面額籌碼，下注後以1比1方式換算輸贏，每把牌結束荷官均抽取5%作為抽頭金。場內還無限量供應免費各式茶類飲料，供賭客提神整夜不睡。