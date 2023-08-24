慧眼警挖啊挖啊挖 21歲高雄網咖男沙發藏毒這下遭殃

高雄岡山分局前天凌晨執行青春專案勤務，前往民族路上某網咖視察，發現21歲佘姓男子神情慌張，警靠近盤查時，發現他坐的沙發疑似藏有不明突出物，便在座椅縫隙中「挖啊挖啊挖」，果然連續挖出3包毒品咖啡包，佘男被依法逮捕，並移送橋頭地檢署偵辦。

前峰派出所8月22日執行青春專案勤務，凌晨進入民族路網咖臨檢，要巡視有無未成年逗留，意外發現佘男現場形跡可疑神色緊張，警方遂上前向他盤查。

「這是什麼？」員警質問佘男，因為警一上前就發現沙發座椅縫隙有1包莫名的突出物品，員警懷疑佘男心虛藏匿違禁品，繼續仔細挖啊挖，果然在沙發椅座中挖出1包全新的毒品咖啡包及2包殘渣袋，依毒品危害防制條例罪嫌，將佘男逮捕移送。

岡山分局呼籲，年輕人應拒絕一切毒品誘惑，從事正當休閒娛樂，愛惜自己、遠離毒害。

警方在沙發座翻找毒品挖阿挖阿挖。記者古和純／翻攝 高雄市警察局岡山分局前峰派出所執行青春專案勤務，意外逮獲毒蟲21歲佘姓男子。記者古和純／翻攝

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