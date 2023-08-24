兒子販毒講不聽 爸爸當警察面破口大罵：關到死好了

桃園26歲林姓男子無正當工作，平時和同夥以台中為據點販賣毒咖啡包，名義上以線上賣精品做掩護，警方搜證多時到場逮人，當場起獲187包摻有第二級毒品的咖啡包，再循線赴林桃園住家抓人，林的父親見警察上門得知兒子又做壞事，氣的痛罵他「關到死啦」、「關到死好了啦」。

台中市刑大偵一隊調查，網路巡邏發現有暱稱以「精美鑽石-24h-營業」、「天空之城」為名，疑似私下販毒，追查發現是林男為首的集團，並以北區中清路一間已歇業的檳榔攤據點。

警方查出，林男主導販毒一事，並找來張姓同夥（30歲）為當金主，另由張姓（22歲）、于姓（23歲）及林男（18歲）男子分別為毒品倉管、總機及負責運送毒品，並以俗稱小蜜蜂車手方式以網路販毒，對外還會招攬員工協助運送。

檢警去年12月持搜索票搜索，在檳榔攤據點查扣毒品咖啡187包（601.89公克）、K他命9包（重18.82公克）另有現金36萬8600元，且咖啡包上印有「發」、「福氣」、「大吉」字樣，一旁小字寫有「時來運轉」、「吉祥如意」，相當可疑。

警方當時再到林男位於桃園市桃園區的住處抓人，林男的爸爸見多名員警上門，得知兒子又因販毒惹事，當場氣得破口大罵說「你關到死啦，講不聽啦，教不會啦」，更咒罵兒子「關到死為止啦」，並揚言「我不會去給你面會」。