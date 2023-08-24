影／朋友幫顧店未鎖密道！台南警查獲養生會館密室性交易

台南市警二分局據報中西區南華街有間養生會館暗藏春色，昨午持搜索票入內查察，剛好杜姓負責人有事外出，臨時請友人幫忙看店，未將密道大門上鎖洞開，讓臨檢員警順利攻入密室，當場查獲劉姓女服務生與黃姓男子正從事半套性交易，劉女把保險套夾藏口罩也被員警逮個正著。

警方調查，當時39歲杜姓負責人恰巧有事外出，臨時請朋友賴姓女子幫忙看店，也因如此未將密道大門上鎖，密室洞開，因此，員警入內後不費吹灰之力，在店內秘密通道發現有密室，順利攻入查獲。

警方當場查獲40歲黃姓男子與42歲劉姓女服務生正於房間從事全身精油按摩及半套性交易。劉女見警急忙拉穿上衣且神情慌張，員警檢視房間物品時，眼尖發現她將保險套夾藏口罩欲塞進裙內，喝令她交出，現場查扣使用過後的保險套、潤滑液等物證。