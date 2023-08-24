快訊

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

因電影最長的一日對反攻大陸有信心？ 蔣中正爭取美國支持

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／朋友幫顧店未鎖密道！台南警查獲養生會館密室性交易

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局據報中西區南華街有間養生會館暗藏春色，昨午持搜索票入內查察，剛好杜姓負責人有事外出，臨時請友人幫忙看店，未將密道大門上鎖洞開，讓臨檢員警順利攻入密室，當場查獲劉姓女服務生與黃姓男子正從事半套性交易，劉女把保險套夾藏口罩也被員警逮個正著。

警方調查，當時39歲杜姓負責人恰巧有事外出，臨時請朋友賴姓女子幫忙看店，也因如此未將密道大門上鎖，密室洞開，因此，員警入內後不費吹灰之力，在店內秘密通道發現有密室，順利攻入查獲。

警方當場查獲40歲黃姓男子與42歲劉姓女服務生正於房間從事全身精油按摩及半套性交易。劉女見警急忙拉穿上衣且神情慌張，員警檢視房間物品時，眼尖發現她將保險套夾藏口罩欲塞進裙內，喝令她交出，現場查扣使用過後的保險套、潤滑液等物證。

警方調查，杜男以每50分鐘1600元的消費金額，媒介女服務生與客人從事的半套性交易，再由其抽取600元營利。案經通知杜男到案釐清後，並依涉妨害風化罪將他送辦，而黃男及劉女則依社會秩序維護法各裁處3000元。

警方當場查獲40歲黃姓男子與42歲劉姓女服務生正於房間從事全身精油按摩及半套性交易。圖／讀者提供
警方當場查獲40歲黃姓男子與42歲劉姓女服務生正於房間從事全身精油按摩及半套性交易。圖／讀者提供

保險套 性交易 口罩

延伸閱讀

越女染愛滋從事危險性交易達半年 苗縣：尋芳客快篩檢

保險套留駕駛艙！男女機師做飛行訓練 3小時空訓變「激情空中大戰」

影／警搗破鐵路街3淫窟曝光 11名越南女：疫情後生意好

房仲約女網友性交易 下藥性侵還偷拍裸照...判關7年2月定讞

相關新聞

高雄女監44歲受刑人爆過勞亡 昨突臉色慘白昏迷…將解剖釐清

高雄女子監獄宋姓女收容人昨夜晚餐後，突然臉色慘白陷入昏迷，爆料者指出，獄方當天從事登革熱防疫工作，把受刑人「當狗使喚」質...

慧眼警挖啊挖啊挖 21歲高雄網咖男沙發藏毒這下遭殃

高雄岡山分局前天凌晨執行青春專案勤務，前往民族路上某網咖視察，發現21歲佘姓男子神情慌張，警靠近盤查時，發現他坐的沙發疑...

兒子販毒講不聽 爸爸當警察面破口大罵：關到死好了

桃園26歲林姓男子無正當工作，平時和同夥以台中為據點販賣毒咖啡包，名義上以線上賣精品做掩護，警方搜證多時到場逮人，當場起...

【即時短評】「美化」暴力犯罪數據 高雄警煞費苦心！

高雄市長陳其邁昨公開讚揚市警局暴力犯罪發生數在六都第2低，但今晨高雄市新興區一家超商即遭歹徒持BB槍行搶1萬元逃逸，過程...

影／朋友幫顧店未鎖密道！台南警查獲養生會館密室性交易

台南市警二分局據報中西區南華街有間養生會館暗藏春色，昨午持搜索票入內查察，剛好杜姓負責人有事外出，臨時請友人幫忙看店，未...

影／抓到了！持BB槍搶超商 高雄搶匪網咖落網　

高雄市一名黑衣男子今晨持BB槍進入新興區民族二路上一家全家超商，威逼何姓女店員交出財物，得手約1萬元現金，欲離開現場時，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦