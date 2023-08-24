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安毒溶入香氛蠟燭 顏色不均洩底

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
有販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，再寄空運郵包來台，海關抽查發現蠟燭顏色不均勻，送刑事局驗出含安非他命二公斤，市價約四四○萬元。警方陸續拘捕曾在加國就學主嫌林姓男子、毒品案通緝犯竹聯幫成員馬姓男子等五人，檢方依毒品罪聲押禁見四人獲准，馬解送歸案。

警方說，藏毒走私手法千奇百怪，曾查獲海洛因壓製成腰果外型、液態安非他命裝進酒瓶，國外查獲過海洛因「編織」進地毯，但毒品溶入蠟燭很罕見，懷疑毒販取貨後再加熱溶解蠟燭分離出安非他命，因犯嫌不吐露施用方式，警方還在研析。

警方調查，該批安非他命被溶入五罐香氛蠟燭，從加拿大空運郵包來台，上月十八日抵台，關務署台北關抽查拆貨發現蠟燭呈白色及粉紅色，顏色不均勻，以拉曼光譜儀測出安非他命反應，送刑事局鑑定含安非他命二公斤。

集團故意填錯收件地址及電話，郵差無法送達，廿三歲葉姓男子當月廿二日再到桃園中壢某郵局領郵包，被警方當場拘捕，追查出卅五歲林姓男子指揮運毒、卅五歲馬姓男子遙控領貨，安排葉將郵包交給廿七歲潘姓男子，轉交卅三歲周姓男子再交給林。

警方隔天在宜蘭、台北拘提潘及周，本月初在台中市拘提馬及林，從林的北市住家查扣現金七十萬元，懷疑是毒品交易費用，但林否認，稱是周轉資金。

據調查，林父曾在加拿大工作，國小時隨父親到加國就學，返台後曾被查獲毒郵包案；馬是竹聯幫平堂成員，因毒品案被判刑三年八月未入監，二○一八年六月被檢方發布通緝。林、馬否認運毒，其他三人稱受指使領貨，以為是安眠藥，不知是毒品。

毒品 加拿大

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