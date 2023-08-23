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罕見毒蠟燭！安非他命溶入香氛燭走私 加拿大寄來顏色不均被攔截

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢發現蠟燭顏色不均勻，送驗查出市價440萬元的安非他命2公斤。刑事局獲報追查，拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人依毒品罪嫌移送，檢方全數聲押禁見獲准。

毒品溶入蠟燭手法罕見，警方懷疑販毒集團取貨後可能會加熱溶解蠟燭，分離出安非他命，也可能直接供人吸食「毒蠟燭」。

警方調查，毒販將安非他命融入5罐香氛蠟燭，從加拿大寄空運郵包來台，上月18日抵台，關務署台北關抽檢拆開發現蠟燭顏色不均，以拉曼光譜儀測出安毒反應，通報刑事局鑑驗含安非他命2公斤。

刑事局偵三大隊第三隊跟監物流，23歲葉姓男子當月22日赴桃園市中壢區某郵局領貨被拘提，警方追查35歲馬姓男子指揮領貨，由葉交給27歲潘姓男子，潘轉交33歲周姓男子，周再交付35歲林姓男子，隔天在宜蘭縣、台北市拘提潘、周，本月1、2日在台中市拘提馬及林。

警方從林的北市住家查扣70萬元現金，不排除是毒品交易費用。據調查，林在國小、國中時期赴加拿大就學，返台後曾被查獲毒郵包案，他與馬否認運毒；其他3人稱受託領貨，以為是安眠藥，不知是毒品。

販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影
販毒集團在加拿大將安非他命溶入香氛蠟燭，寄空運郵包來台，海關抽檢查出安非他命2公斤，刑事局拘提主嫌林姓男子、竹聯幫平堂成員馬姓男子等5人。記者李奕昕／攝影

毒品 加拿大

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