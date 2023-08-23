台南情侶派出所前爭吵 女子藏毒遭逮送辦

台南市吳姓女子和男友日前在派出所前爭吵，驚動警員查看排解後，吳女拒絕同男友一起離開，被請到所內休息，反因神情有異遭盤詢，自動交出藏在貼身衣物中的毒品，依法送辦。

台南市警察局第六分局今天告訴中央社記者，38歲吳女和男友20日晚上在南區大林派出所前爭吵，音量很大，驚動警員查看排解，且確認男方無違法後，讓其離開。

不過，吳女仍在氣頭上，拒絕和男友同行，警方就請吳女先到派出所休息，未料吳女反因神情有異遭到盤詢，只好交出藏在貼身衣物中的4小包安非他命及吸食器，吳女尿液也出現毒品反應，警方詢後依毒品罪嫌送辦。

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