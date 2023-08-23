影／逮詐欺車手順藤摸瓜查獲水房 南警查扣5千多萬贓款

詐欺集團以謊稱投資茶葉生意等投資獲利豐厚 ，須先繳納保證金等話術詐騙，台南市警三分局員警約一周前逮捕車手後，前天到台北市松山區一棟住商混合大樓搜索，查獲賴姓水房及5千多萬贓款。

台南市警三分局一周前查獲詐欺車手，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准，偵查隊鍥而不捨追查，發現該詐欺集團以假投資手法、投資茶葉生意或誆稱投資已獲利，須先繳納保證金等話術詐騙。

警方報請台南地檢署檢察官胡晟榮指揮偵辦，經數位鑑識破解該車手行蹤，進一步追查發現台北市松山區某處住辦混合大樓為可疑水房，向台南地方法院聲准搜索票查緝。

案經台南市警三分局偵查隊協同保安警察大隊，台北市松山警分局，8月21日下午4點50分，當場逮捕43歲賴姓男嫌犯，並在房內衣櫃查獲近百捆千元大鈔，全案清點後計查扣現金5088萬多元、點鈔機3臺、帳冊2本及手機2支等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌擴大偵辦中。

據了解，賴矢口否認涉案，供詞避重就輕， 檢方已向法官聲請羈押中。

南警三分局特別呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，結果將會得不償失。