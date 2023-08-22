影／台南殺警案後1年 警政署今派員祭拜家屬盼判凶嫌死刑

台南市警二分局警員凃明誠、曹瑞傑，去年8月22日遭殺害後今天滿1年，家屬今天上午由警政署警監督察蔡清龍等人陪同，先後到2人塔位前燒香祭拜。凃明誠大姐說，家屬感謝警方派員來拜弟弟，更期盼法官能判處凶嫌死刑，還給死者和家屬一個公道。者和家屬一個公道。

蔡清龍代表警政署長黃明昭，並由台南市警二分局長朱信憲、民權派出所員警30人，今天上午9點起陪同凃明誠大姊、二姊、曹瑞傑叔叔曹祐彰，先後前往關廟、歸仁納骨塔，向凃明誠、曹瑞傑祭拜致意。

警方並就一年來包括警械使用條例、公服法勤務制度、警力增補、廳舍整修、裝備汰換購置及殺警案訴訟進度逐一向家屬說明，祭拜過程圓滿順利。

凃明誠大姐事後表示，1年前弟弟凃明誠為了追查機車被偷，不幸遭到明德外役監逃犯殺害，回想到弟弟的慘狀，她心如刀割，全案還在台南地院審理，家屬都期盼法官伸張正義，能判處凶嫌死刑，還給死者和家屬一個公道。