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竹聯幫堂口關押50「豬仔」遭凌虐的卻是自家落漆小弟

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心瓦解竹聯幫弘仁會、明仁會兩堂口，黃姓、王姓男子分別在台南、新竹設立據點，逼求職者交出帳戶，再將人鎖在摩鐵、民宿裡看管，若小弟沒顧好「仔」，黃男還會動用家法伺候，南打今年二月接獲被害人報案，發動10波掃蕩，逮捕34位嫌犯到案，訊後依詐欺、妨害自由、組織犯罪等罪送辦。

警方調查，自稱竹聯幫弘仁會的黃姓男子，在台南利用水產公司當掩護，指定小弟在網路張貼廣告，以高薪誘騙求職民眾，要求求職者交出帳戶供集團洗錢使用，在帳戶遭警示前，求職者都被黃男鎖在民宿、摩鐵裡嚴加看管。

平時這批「豬仔」由小弟負責看管，但如果有「豬仔」對外私下聯絡或逃逸，黃男則會拿出家法伺候，以球棒等工具凌虐小弟，粗估至少有多人遭黃男凌虐。

竹聯幫明仁會王姓成員則是在新竹市北區設立詐團水房據點，招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供集團所用，求職者可賺取3至5萬元不等酬勞，當車手及水房提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由。

王男等人為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，另開人頭公司，利用公司帳戶作為掩護，再派車手臨櫃提款大筆現金贓款。

南打今年2月起共執行10波查緝行動，逮捕34名涉案犯嫌到案，查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀，更在王嫌的人頭公司帳戶內查扣1100餘萬元贓款。

黃男到案後否認所有犯行，訊後被檢方依涉嫌刑法妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪聲押獲准，王男則全數坦承，以5萬元交保，警方粗估兩集團至少誘騙50人交出帳戶，但無「豬仔」點名受虐，僅黃男小弟遭家法伺候，但未反水咬出黃男動粗，未針對傷害提告。

黃姓男子、王姓男子設立竹聯幫堂口從事車手、洗錢等工作，被警方掃蕩瓦解。記者張議晨／翻攝
黃姓男子、王姓男子設立竹聯幫堂口從事車手、洗錢等工作，被警方掃蕩瓦解。記者張議晨／翻攝
黃姓男子在台南以水產公司當掩護，設立竹聯幫堂口從事車手工作，被警方掃蕩瓦解。記者張議晨／翻攝
黃姓男子在台南以水產公司當掩護，設立竹聯幫堂口從事車手工作，被警方掃蕩瓦解。記者張議晨／翻攝

求職 贓款

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