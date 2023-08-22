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誤信毒果汁包能解酒 男子反醉倒路邊遭查獲

中央社／ 高雄22日電

高雄黃姓男子日前和友人拚酒，過程中想起曾聽聞服用毒果汁包能解酒，不料服用後毒性增加醉倒路旁，隔天遭警方查獲，搜出11包毒果汁包，全案依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局保安警察大隊特勤中隊今天發布新聞稿指出，警方19日中午11時許執行轄區巡邏勤務時，在高雄市新興區民生一路164號前，發現騎樓機車上1名男子酒醉路倒，員警下車關心時，在28歲黃姓男子隨身背包內查獲11包三級毒品卡西酮果汁包（總毛重44.43公克），全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，黃男前一晚與友人在酒吧拚酒不勝酒力，但想起曾聽聞服用毒果汁包可以解酒，心想輸人不輸陣，便想利用毒果汁包解酒，不料兩者相碰毒性增加醉倒路旁。

保大呼籲，民眾不要輕信不實訊息，希望能藉由這次教訓回頭是岸，也提醒小心防範，遠離毒品，避免毒品危害身心健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 警察

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