誤信毒果汁包能解酒 男子反醉倒路邊遭查獲
高雄黃姓男子日前和友人拚酒，過程中想起曾聽聞服用毒果汁包能解酒，不料服用後毒性增加醉倒路旁，隔天遭警方查獲，搜出11包毒果汁包，全案依毒品罪送辦。
高雄市政府警察局保安警察大隊特勤中隊今天發布新聞稿指出，警方19日中午11時許執行轄區巡邏勤務時，在高雄市新興區民生一路164號前，發現騎樓機車上1名男子酒醉路倒，員警下車關心時，在28歲黃姓男子隨身背包內查獲11包三級毒品卡西酮果汁包（總毛重44.43公克），全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
警方調查，黃男前一晚與友人在酒吧拚酒不勝酒力，但想起曾聽聞服用毒果汁包可以解酒，心想輸人不輸陣，便想利用毒果汁包解酒，不料兩者相碰毒性增加醉倒路旁。
保大呼籲，民眾不要輕信不實訊息，希望能藉由這次教訓回頭是岸，也提醒小心防範，遠離毒品，避免毒品危害身心健康。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言