惡劣！渣男不滿女友分手 竟砸店還恐嚇要收保護費

曾姓男子不滿女友和他分手，涉嫌毀損她冷飲店內設備，還恐嚇不得報警，威脅索取每月3萬元保護費未成。台南地院法官依曾觸犯毀損他人物品、恐嚇危害安全、犯恐嚇取財未遂等罪，判處徒刑1年2月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，曾今年4月27日下午3點多，在前女友經營冷飲店與她發生口角後，曾持木棍敲打毀壞店內瓦斯爐、飲水機、冰箱、音響主機、電視機。曾對前女友君恫稱：「你如果報警，我就要讓你死」、「我要讓你整間店毀了」。

曾又於5月12日晚間11點多，到冷飲店向前女友索取每月3萬元保護費，並恐嚇如不交付保護費，就要砸店，她雖心生畏懼，但未交付保護費。

5月22日清晨5點多，曾進入冷飲店內，因冷飲店已打烊，員工要求曾離去，曾拒不離去，在店內逗留。同日7點多，員工下班欲離去時，曾佯稱會代為關閉店門後旋即拉下把鐵門上鎖，同日12點多，曾在店內，破壞店內冰箱、電視機、音響、DVD放映機、擴大機等物品損壞。